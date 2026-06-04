Сильная магнитная буря ожидается в Томской области в ночь на 5 июня

Ожидающееся событие может стать вторым или третьим по силе с начала года Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на пятницу, 5 июня, на Томскую область обрушится магнитная буря класса G3. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, к Земле направляются несколько облаков плазмы от Солнца.

Бури уровня G3 относятся к сильной, но не рекордной категории.

Магнитные бури по мощности делят на пять уровней. При бурях уровня G3 возможны головная боль и недомогание, скачки давления. В Томской области предстоящее геомагнитное возмущение совпало с периодом аномальной жары, что вряд ли положительно скажется на самочувствии жителей региона.

Закончится буря ориентировочно к 18.00 по местному времени 5 июня.

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