Участок Алтайской в Томске закрыт для движения с 1 июня

С понедельника, 1 июня, закрыт для движения участок улицы Алтайской в Томске. Начинается капремонт теплосети от улицы Льва Толстого до здания по улице Алтайской, 159.
Ресурсоснабжающая организация сообщила, что ремонт будет длительным и растянется более чем на три месяца. Открыть движение обещают только к 10 сентября.
Автобусы муниципальных маршрутов №№23 и 26 временно изменят схему движения в районе перекрытого участка.
В Томске к 1 июня для движения закрыты несколько улиц. Участок улицы Дзержинского будет пешеходным до конца июля
