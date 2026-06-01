Участок Алтайской в Томске закрыт для движения с 1 июня

Начинается капремонт теплосети от улицы Льва Толстого до здания по улице Алтайской, 159

С понедельника, 1 июня, закрыт для движения участок улицы Алтайской в Томске. Начинается капремонт теплосети от улицы Льва Толстого до здания по улице Алтайской, 159.

Ресурсоснабжающая организация сообщила, что ремонт будет длительным и растянется более чем на три месяца. Открыть движение обещают только к 10 сентября.

Автобусы муниципальных маршрутов №№23 и 26 временно изменят схему движения в районе перекрытого участка.

В Томске к 1 июня для движения закрыты несколько улиц. Участок улицы Дзержинского будет пешеходным до конца июля

