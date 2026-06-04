Долг по алиментам более 800 тысяч рублей лишил свободы мать из Томской области

К лишению свободы приговорена злостная неплательщица алиментов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Каргасокский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 35-летней местной жительницы. В прокуратуре Томской области «КП-Томск» сообщили, что женщина признана виновной по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Дама лишена родительских прав в отношении сына и двух дочерей. С 2023 года по решению суда с сельчанки взыскиваются средства на содержание детей.

Женщина накопила более 850 тысяч рублей задолженности по алиментам, не раз привлекалась к ответственности за их неуплату. Гособвинитель заявил о невозможности в данном случае исправления без изоляции от общества.

Суд приговорил сельскую жительницу к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Колонии-поселения — это учреждения полуоткрытого типа, в которых нет вооруженной охраны, зато есть круглосуточный надзор за осужденными.

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