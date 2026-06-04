Врачи советуют томичам пить как можно больше воды с газом и без него

Самое главное в жару – не пить залпом, как это часто хочется сделать Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС предупредили о периоде аномальной жары в Томске. С 4 по 8 июня в областном центре воздух будет прогреваться до +30°С и выше. В департаменте здравоохранения Томской области озвучили ряд рекомендаций, которые помогут горожанам пережить сильную жару без серьезных проблем со здоровьем.

Прежде всего, чтобы не допустить обезвоживания организма, нужно пить много жидкости. Негазированная питьевая вода считается базовым вариантом для утоления жажды и поддержания водного баланса. Когда на градуснике +30 °С и выше, в качестве напитков подойдут морс, кефир, ряженка, отвары из сухофруктов.

Выбор между водой с газом и без зависит от индивидуальных особенностей организма, состояния здоровья и предпочтений.

Соки и прочие сладкие напитки для утоления жажды не подходят – они будут ее лишь усиливать. Увеличивать количество выпитой воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Пережить жару поможет одежда из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки.

Жарким летом организму нужна менее калорийная пища, чем зимой и осенью. Мясо стоит заменить рыбой, на столе должно быть много фруктов, зелени и овощей.

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