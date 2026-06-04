В Томске начались поиски пожилого мужчины с потерей памяти

Пропавшему мужчине — 76 лет. Фото: «ЛизаАлерт» Томск

Томичей просят помочь в поисках пропавшего мужчины. Сергей Лихоманов 1950 года рождения в четверг, 4 июня, вышел из дома и не вернулся. Поисковики отряда «ЛизаАлерт» обращают внимание на то, что пенсионер нуждается в медицинской помощи, у него — потеря памяти.

Любую информацию о местонахождении пропавшего горожанина нужно немедленно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Рост пропавшего мужчины — 170 сантиметров. Другие приметы — худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Был одет в зеленую рубашку, черные штаны и черные ботинки.

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