Сотрудники Госавтоинспекции остановили нетрезвого томича по дороге в гараж

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Советский районный суд Томска примет решение о дальнейшей судьбе хозяина иномарки, который нетрезвым сел за руль. Прокуратура Томской области сообщила, что в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
В 2021 году житель Томска был приговорен к лишению свободы за нетрезвое вождение. Спустя четыре года — в декабре 2025 года — он вновь сел за руль после застолья. Мужчина собирался перегнать свой автомобиль «Toйота Королла Филдер» со двора в гараж. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД, зафиксировавшие алкогольное опьянение водителя.
Иномарка арестована и помещена на специализированную стоянку. Дальнейшая судьба машины и хозяина будет решена по итогам судебного разбирательства.
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