Аномально жаркая погода ожидается в Томске с 4 по 8 июня

В Томске будет не просто тепло, а очень жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС предупредили горожан о надвигающемся периоде сильной жары. С четверга, 4 июня, по понедельник, 8 июня, в областном центре ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30°С и выше.

В жару важно вести себя осторожно, чтобы избежать перегрева, обезвоживания и других проблем со здоровьем. Прежде всего, нужно пить достаточное количество воды, поменьше бывать на открытом солнце, принимать прохладный душ.

Признаки перегрева и обезвоживания: слабость, головокружение, головная боль, учащенное сердцебиение, тошнота, рвота, возможна потеря сознания.

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