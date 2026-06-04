Столбики термометров в Томской области 4 июня поднимутся до +31°С

Фото: Елена Белоусова.
Переменная облачность ожидается в Томске и области в четвертый день календарного лета. Синоптики ЦГМС осадков не прогнозируют.
Ветер юго-восточный с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха в районах области днем составит +26…+31 градусов. В Томске в дневные часы воздух прогреется до +27…+29 градусов.
Ослабления жары пока ждать не стоит. В субботу, 6 июня, столбики термометров в регионе поднимутся до +32 °С. По информации метеорологов, период аномальной жары в Томске продлится до 8 июня.
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