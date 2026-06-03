Почти 2500 томичей пострадали от клещей за неделю из-за теплой погоды

С наступление тепла в Томской области активизировались клещи

С 28 мая по 3 июня в медицинские учреждения Томской области обратились 2338 человек с жалобами на присасывание клещей, в том числе 454 ребенка. Теплая погода спровоцировала массовый выезд жителей на природу и активизацию кровососущих насекомых. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Большая часть случаев (1715) зафиксирована в Томске и Томском районе. Опасными зонами стали поселки Заварзино, Светлый, Аникино, село Тимирязевское, а также Корнилово, Богашево и Моряковский затон. Активно обращаются жители Асиновского (127 случаев), Первомайского (92 случая) и Зырянского (64 случая) районов. Исключением стал лишь Каргасокский район.

С начала эпидсезона помощь потребовалась 7089 гражданам, включая 1595 детей. Лабораторные исследования 3906 экземпляров клещей выявили возбудители опасных инфекций: клещевой вирусный энцефалит у 2,6 процента особей, клещевой боррелиоз — у 34 процентов, эрлихиоз — у 3 процентов и анаплазмоз — у 4 процентов. Из всех пострадавших привиты были лишь 1626 человек.

«Не забывайте, что от клещевого вирусного энцефалита можно сделать прививку. Сейчас вакцинация идёт по экстренной схеме!», — напоминают специалисты. Всего в текущем сезоне вакцинированы 48 047 человек, в том числе почти 15 тысяч детей.

Гражданам рекомендуют носить светлую однотонную одежду, использовать репелленты и проводить самоосмотры каждые 10 минут. Экстренную профилактику можно пройти в Межвузовской поликлинике, ГКБ № 1, Поликлинике № 10, Детской больнице № 1 и районных больницах области.

Своевременное обращение к врачам и соблюдение мер предосторожности помогают предотвратить развитие тяжелых заболеваний. Контроль за обработкой территорий остается важной задачей для обеспечения безопасности отдыхающих в лесных зонах региона.

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