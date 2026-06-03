Цветочный герб Томска на Нахимова высадят к ближайшим выходным

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Цветочный герб Томска на привычном месте — улице Нахимова — высадят к празднованию Дня города, то есть к ближайшим выходным. По данным городских властей, герб из растений займет около 160 квадратных метров.
Для формирования узнаваемого изображения на склоне улицы Нахимова каждый год используется приблизительно одинаковое количество саженцев — около девятнадцати тысяч. Для основы выбирают плотное растение седум, оно служит зеленым фоном. За красный цвет отвечает растение ирезине, его плотные листья дают красочный и яркий рисунок.
Если какие-то растения не приживутся, их оперативно заменят.
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