Томичка показала, как выглядит ее огород в Заварзино после подтопления

Жительница Томска поделилась с «КП-Томск» фотографиями своего дачного участка, который находится в поселке Заварзино. В субботу, 30 мая, из-за разлива Ушайки произошло подтопление Заварзина.
Как только вода в реке начала подниматься, жителей поселка и владельцев садовых участков оповестили о необходимости покинуть территорию. Сотрудники томской областной поисково-спасательной службы эвакуировали из поселка пятнадцать человек и одного котенка.
Заварзино в этом году уже сталкивалось с наводнением. В апреле также из-за подъема уровня воды в Ушайке в поселке произошло затопление жилых домов и садовых участков.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru