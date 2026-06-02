Томичка показала, как выглядит ее огород в Заварзино после подтопления

Так территория дачи выглядела в воскресенье, 31 мая. Фото: Ирина Калинкина

Жительница Томска поделилась с «КП-Томск» фотографиями своего дачного участка, который находится в поселке Заварзино. В субботу, 30 мая, из-за разлива Ушайки произошло подтопление Заварзина.

Как только вода в реке начала подниматься, жителей поселка и владельцев садовых участков оповестили о необходимости покинуть территорию. Сотрудники томской областной поисково-спасательной службы эвакуировали из поселка пятнадцать человек и одного котенка.

Легковым автомобилям пришлось на время стать внедорожниками. Фото: Ирина Калинкина

Заварзино в этом году уже сталкивалось с наводнением. В апреле также из-за подъема уровня воды в Ушайке в поселке произошло затопление жилых домов и садовых участков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аграрии Томской области завершили посевную на половине полей

Из Томской области за рубеж вывезли 43 домашних питомца с начала года

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru