Из Томской области за рубеж вывезли 43 домашних питомца с начала года

Специалисты провели клинический осмотр всех питомцев

В Томской области с 1 января по 31 мая 2026 года оформлены экспортные ветеринарные сертификаты на вывоз 43 животных-компаньонов. 29 собак и 14 кошек сопровождали владельцев в Болгарию, Вьетнам, Германию, Грузию, Индию, Италию, Китай, Колумбию, Сербию, США, Таиланд, Турцию, Узбекистан, Филиппины, Черногорию и Республику Корея. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Специалисты провели клинический осмотр всех питомцев и проверили сопроводительные документы, в том числе ветеринарные паспорта и результаты лабораторных исследований. Все животные здоровы и вакцинированы от бешенства и других инфекционных заболеваний.

Владельцам стоит заблаговременно уточнять актуальные требования стран-импортёров, поскольку правила могут меняться. При транзитном проезде или посещении нескольких государств необходимо изучать ветеринарно-санитарные нормы каждого из них.

Перед поездкой граждане могут внести сведения о питомце, маршруте и транспортном средстве в систему E-cert. Это сокращает время оформления сертификатов в пунктах пропуска через государственную границу. Подать документы онлайн можно на официальном сайте ведомства.

Консультации по вопросам вывоза животных жители региона получают в территориальных управлениях: в Томске по телефону 8 (3822) 45-21-86, в Новосибирске — 8 (383) 315-20-87, в Кемерово — 8 (3842) 36-15-86.

Своевременное оформление документов и соблюдение ветеринарных требований обеспечивают безопасное перемещение животных и предотвращают распространение инфекций. Ответственный подход владельцев к подготовке поездки помогает избежать задержек на границе и сохраняет здоровье питомцев в пути.

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru