Сегодня, 30 мая, сотрудникам отряда «Центральный» томской поисково-спасательной службы пришлось срочно надеть гидрокостюмы. В 17:15 на пульт дежурного поступил тревожный сигнал из Заварзино: здесь снова разлилась река Ушайка, подтопило дома.
Специалисты ПСС спустили на воду надувную лодку и отправились к пострадавшим. Из опасной зоны вывезли 15 человек, включая троих детей. Вместе с людьми эвакуировали одного котенка.
«Все спасенные были оперативно переправлены в безопасное место. Круглосуточный номер дежурного ОГБУ «ТО ПСС» — 76-00-46 или 003, единый номер вызова экстренных служб — 112», — говорится в сообщении областной службы.
Напомним, ранее «КП-Томск» писала о прорыве дамбы у поселка Мирный. Инцидент привел к разливу Ушайки и очередному подтоплению в Заварзино. Свою роль сыграли высокий уровень грунтовых вод и паводок. Ровно месяц назад, в конце апреля-2026, из-за подъема реки в проблемной локации уже вводили режим чрезвычайной ситуации.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» предупредила о подъеме воды в Оби и Чулыме до опасных отметок.
