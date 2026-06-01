Аграрии Томской области завершили посевную на половине полей

Аграрии Томской области завершают посевную

В Томской области аграрии завершили посевную кампанию на более чем половине запланированных площадей. Засеяно 33,2 тысячи гектаров пшеницы, 14,3 тысячи гектаров ячменя, 10,7 тысячи гектаров овса и пять тысяч гектаров гороха. Об этом сообщает профильное ведомство.

Из масличных культур рапс размещен на площади 26,5 тысячи гектаров, соя — на одной тысяче гектаров, лен масличный — на 680 гектарах. Продолжается сев бобов, вики и кукурузы на зерно. Активно ведутся работы по закладке однолетних и многолетних кормовых трав. В Томском, Шегарском, Зырянском и Колпашевском районах аграрии высаживают картофель и овощи.

Погодные условия позволяют соблюдать агротехнические сроки. Специалисты отмечают, что своевременное завершение посевной влияет на будущий урожай и продовольственную безопасность региона.

Поддержка местных производителей способствует развитию сельского хозяйства и укреплению экономики сибирского края.

