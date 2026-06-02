Суд в Томской области конфисковал иномарку у водителя в наркотическом опьянении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Асиновский суд поставил точку в разбирательстве в отношении 37-летнего жителя поселка Новый Первомайского района. «КП-Томск» писала, что в сентябре 2025 года сельский житель сел нетрезвым за руль.
Мужчина решил подвести до дому коллегу, при этом у него уже был опыт привлечения к административной ответственности за нетрезвое вождение. Осенью его вновь остановили сотрудники Госавтоинспекции, медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находится в наркотическом опьянении.
Суд признан его виновным и приговорил к одному году трем месяцам лишения свободы условно. Автомобиль «Тойота Марк II» конфискован в доход государства.
