Суд в Томской области конфисковал иномарку у водителя в наркотическом опьянении

Медосвидетельствование подтвердило, что водитель находится в наркотическом опьянении

Асиновский суд поставил точку в разбирательстве в отношении 37-летнего жителя поселка Новый Первомайского района. «КП-Томск» писала, что в сентябре 2025 года сельский житель сел нетрезвым за руль.

Мужчина решил подвести до дому коллегу, при этом у него уже был опыт привлечения к административной ответственности за нетрезвое вождение. Осенью его вновь остановили сотрудники Госавтоинспекции, медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находится в наркотическом опьянении.

Суд признан его виновным и приговорил к одному году трем месяцам лишения свободы условно. Автомобиль «Тойота Марк II» конфискован в доход государства.

