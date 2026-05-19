Водителя в наркотическом опьянении остановили в Томской области

Свою вину мужчина признал. Фото: Прокуратура Томской области

Мужчину, задержанного за нетрезвое вождение, будут судить в Асино. Прокуратура Томской области сообщила, что судьбу иномарки, на которой передвигался житель поселка Новый, решит суд.

По версии дознания, в сентябре 2025 года сельский житель сел нетрезвым за руль. Задача была — подвести до дому коллегу. У мужчины уже был опыт привлечения к административной ответственности за нетрезвое вождение. Осенью его вновь остановили сотрудники Госавтоинспекции, медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находится в наркотическом опьянении.

Автомобиль «Тойота Марк2», за рулем которого остановили лихача, арестован и помещен на специализированную стоянку. Норма о конфискации транспортных средств у нетрезвых водителей была принята еще в 2022 году. Конфискация автомобиля возможна, если водитель, ранее подвергнутый наказанию за нетрезвое вождение, снова совершает аналогичное правонарушение или отказывается пройти медосвидетельствование.

