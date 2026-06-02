В Томске на торги выставлены десять «домов за рубль»

Городские власти заявляют, что программа «Дом за рубль» перешла в стадию устойчивого развития

В рамках муниципальной программы «Дом за рубль» в Томске на аукцион по продаже права аренды выставлено десять объектов. Торги пройдут в июне.

По информации департамента управления муниципальной собственностью, инвесторам предлагают взять в аренду объект деревянного зодчества в переулке Аптекарский, 11. У этого дома самая большая площадь — порядка 440 квадратных метров — из всех зданий, выставленных на аукцион.

В июньских торгах будут участвовать деревянные дома на улицах Советской, Трифонова, Загорной, Лермонтова. 18 июня состоится аукцион по продаже права аренды исторически ценного градоформирующего объекта на улице Карла Маркса, 29/1.

Программа «Дом за рубль» направлена на восстановление исторических домов в Томске за счет привлечения инвесторов.

