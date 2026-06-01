Семейные выплаты для работающих родителей и ускоренная блокировка счетов: Что изменится в жизни томичей с июня

С июня до ста рублей увеличивается государственная пошлина за оформление телефонного номера

С июня 2026 года в силу вступают несколько новых законов. Нововведения коснутся, в том числе, семей с детьми, людей из «списка Росфинмониторинга» и туристов. «Комсомольская правда-Томск» собрала в материале самые важные новшества.

ЧАСТИЧНЫЙ ВОЗВРАТ НДФЛ

С 1 июня Социальный фонд начнет принимать заявления на ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Это позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ. В течение года граждане уплачивают НДФЛ по стандартной ставке 13%, по итогам налогового периода его пересчитают по ставке 6%. Разница между уплаченным и рассчитанным налогом вернется на счет заявителя. Закон вступил в силу в начале года, подать заявление на вычет за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026-го года.

Обратиться за перерасчетом может только тот родитель, который официально работал и уплачивал НДФЛ в году, предшествующем подаче заявления. Есть существенный минус: самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, воспользоваться этой мерой поддержки не смогут.

ГОСПОШЛИНА НА НОМЕРА

С июня до ста рублей увеличивается государственная пошлина за оформление телефонного номера. Изменение коснется мобильных и городских номеров единой сети связи (+7). Это первое повышение за последние 12 лет, раньше компании платили 50 рублей за номер. Ожидается, что для абонентов ничего не изменится, поскольку у большинства компаний есть запас номеров, которые они закупают партиями.

БЛОКИРОВКА СЧЕТОВ

С 14 июня вступят в силу изменения в законодательство, которые касаются порядка работы с физическими лицами и организациями, включенными в перечень Росфинмониторинга.

Ведомство ведет список граждан и организаций, в отношении которых имеются сведения о возможной причастности к экстремистской или террористической деятельности. При включении в этот перечень банковские счета и имущество таких лиц подлежат блокировке, они теряют возможность свободно распоряжаться средствами, за исключением отдельных случаев, прописанных в законе.

По новым правилам, срок блокировки счетов сокращается до одних суток с момента внесения в перечень. Финансовые организации должны будут обязаны реагировать оперативно, независимо от выходных и праздничных дней.

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

С 1 июня 2026 года расширяется обязательная маркировка товаров. Производители и импортеры кофе, цикория и их заменителей обязаны наносить на продукцию уникальный код и сообщать в систему, что товар поступил в продажу.

Также с июня каждую банку икры осетровых и лососевых рыб будут учитывать отдельно. А для молочной продукции, соков, жидкого мыла, кормов для животных и велосипедов введут более строгие правила: без нужных документов товар не пустят в оборот.

ТУРИЗМ

С 1 июня начнут действовать новые стандарты для туризма и гостиниц: один — для средств размещения, второй — с рекомендациями по приему иностранных туристов. Для обычных путешественников это может означать более понятную навигацию, больше информации на иностранных языках и более удобные способы оплаты. Для отрасли — ориентир, как адаптировать сервис под зарубежных гостей, прежде всего из Китая.

Стандарты добровольные, но, если отель заявляет о соответствии ГОСТу, ему придется учитывать такие рекомендации — навигацию на английском и китайском, оплату через UnionPay и WeChat Pay, QR-коды с версиями меню и сайта на китайском, а также особенности размещения и питания китайских туристов.

ПОЖАРНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

Вступают в силу новые требования к системам оповещения о пожаре. Теперь громкость звуковых сигналов должна превышать уровень фонового шума на 10–15 децибел, чтобы оповещение было слышно даже в шумных помещениях. Одновременно повышаются требования к качеству речевых сообщений: текст оповещения должен быть разборчивым не менее чем на 90% площади объекта. Системы оповещений должны быть доступны для людей с нарушениями слуха, для этого должны использоваться световые или тактильные средства информирования.

БИОМЕТРИЯ

В двух аэропортах страны — Шереметьево и Пулково запустят посадку по биометрии

Пока это эксперимент при регистрации на рейс, проходе в зону транспортной безопасности и выходе на посадку. На первом этапе технология будет реализована на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года, участие пассажиров будет добровольным.

