Раскопку на улице Дзержинского в Томске закроют в конце июля

Раскопка на улице Дзержинского сузила проезжую часть Фото: Елена Белоусова.

В Томске обозначены сроки ремонта теплосетей на участке улицы Дзержинского. Коммунальная раскопка появилась между проспектом Кирова и улицей Карташова. Проезжая часть на Дзержинского будет сужена до 31 июля.

На улице Мечникова в районе дома №1 будет временно перекрыта проезжая часть с 10.00 среды, 19 мая, до 23.00 пятницы, 22 мая. Перекрытие участка улицы в микрорайоне «Зеленые горки — 3» также связано с ремонтом теплосетей.

