В Томской области 1 июня стартует основной период сдачи ЕГЭ

ЕГЭ проводится в несколько этапов: досрочный, основной и дополнительный

Основной период сдачи ЕГЭ начинается в понедельник, 1 июня. По данным городского департамента образования, на сдачу единых госэкзаменов зарегистрированы 2 380 выпускников одиннадцатых классов.

Томские школьники будут сдавать ЕГЭ по четырнадцати предметам. Среди предметов по выбору наиболее популярны: обществознание, физика и информатика. К лидерам по популярности также приближаются биология и химия.

Что касается иностранных языков, наименьшее число участников выбрали для сдачи испанский, китайский и немецкий языки. Более того, испанский язык в Томской области будет сдавать всего один выпускник.

Сегодня в расписании — три предмета по выбору: история, литература и химия.

Основной период ЕГЭ в 2026 году продлится с начала июня и до середины месяца. Именно в этот период экзамены будут сдавать абсолютное большинство выпускников текущего года.

