Томский КДВ уступил «Крыльям Советов-2» в гостевом матче со счетом 1:2

Единственный гол томичей забил Даниил Кондраков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

31 мая в Самаре на стадионе «Металлург» состоялся матч между местными «Крыльями Советов-2» и томским клубом КДВ. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый тайм прошел в напряженной борьбе без забитых мячей. Счет был открыт на 55-й минуте усилиями самарских футболистов. На 74-й минуте хозяева удвоили преимущество, сделав разрыв в счете критическим для гостей.

Томичам удалось сократить отставание лишь спустя четыре минуты. Даниил Кондраков точно замкнул передачу Никиты Симдянкина, отправив мяч в ворота. Однако этого оказалось недостаточно для спасения матча. Отыграться до финального свистка футболисты КДВ не смогли.

Представители томского клуба назвали выездное турне неудачным. Теперь команда делает ставку на поддержку домашних трибун в предстоящих играх, надеясь исправить ситуацию на своем поле.

