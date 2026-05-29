В Томске раскрыты детали смертельного ДТП на улице Пушкина

Стали известны новые обстоятельства трагедии, произошедшей у дома № 61 по улице Пушкина в Томске, где в результате ДТП погиб 42-летний пешеход. Как сообщает телеграм-канал «Регион-70 Томск», ссылаясь на очевидцев и предоставленное видео, погибший пытался перейти оживленный участок трассы в темное время на запрещающий сигнал светофора.

Согласно версии свидетелей, мужчина увидев быстро приближающийся мотоцикл, он попытался убежать в сторону, но споткнулся и упал прямо в зоне пешеходного перехода. Мотоциклист не смог избежать столкновения: байк проехал по ноге пешехода, после чего водитель двухколесной машины потерял равновесие и упал. Сам мотоцикл по инерции продолжил движение до перекрестка с улицей Транспортной.

Ситуация усугубилась тем, что на лежащего на дороге человека совершила наезд попутная легковая машина.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, включая скорость движения транспортных средств и точную фазу сигнала светофора. Следствие даст окончательную правовую оценку действиям всех участников дорожной ситуации.

