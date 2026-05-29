Томич сломал кости лицевого отдела черепа посетителю ночного клуба

Ленинский районный суд Томска вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. 23-летний местный житель признан виновным по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Инцидент произошел в июле 2025 года в одном из ночных клубов города. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с другим посетителем на почве личной неприязни. В ходе ссоры он нанес оппоненту сильный удар кулаком по лицу. В результате пострадавший получил множественные переломы лицевых костей, что квалифицировано следствием как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил реальное лишение свободы. Кроме того, с осужденного взысканы расходы на лечение потерпевшего и компенсация морального вреда на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Специалисты напоминают: конфликты в местах массового отдыха часто заканчиваются трагически. Удар даже без использования предметов может привести к непоправимым последствиям для здоровья жертвы и серьезным юридическим проблемам для агрессора. Статья 111 УК РФ предусматривает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы, если деяние совершено группой лиц или в отношении нескольких человек.

