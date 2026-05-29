ДТП с летальным исходом: Пешехода в Томске сначала сбил мотоцикл, а затем переехал автомобиль

За последние несколько дней в регионе произошло несколько дорожных аварий с участием двухколесных транспортных средств.

Пешеход погиб в Томске после столкновения с двумя транспортными средствами. По данным полиции региона, 28 мая, около 23.00, на улице Пушкина, 61 водитель мотоцикла «Кавасаки» сбил мужчину-пешехода. Наезд был совершен на регулируемом пешеходном переходе. Затем на пешехода наехал автомобиль «Шкода Рапид». Мужчина от полученных травм умер на месте.

В УМВД по Томской области уточнили возраст погибшего мужчины — 42 года.

Горожан, которые стали свидетелями трагических происшествий на Пушкина, просят помочь установить все обстоятельства аварии. Для этого нужно обратиться в специализированное отделение по расследованию ДТП по телефону 8 (3822) 794-719, либо по адресу: Иркутский тракт, 79, 4 этаж, кабинет 404.

За последние несколько дней мая в Томской области произошло несколько дорожных аварий с участием мотоциклов, мопедов и велосипедов.

27 мая в Томске столкнулись «Хендай Солярис», под управлением 18-летнего мужчины и электровелосипед, которым управлял 22-летний мужчина. Водитель электровелосипеда скончался на месте.

26 мая в Стрежевом 14-летний водитель мопеда столкнулся с автомобилем «Ниссан». Ранены 14-летний водитель и 15-летняя пассажирка мопеда.

