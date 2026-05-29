Томские силовики пресекли деятельность нарколаборатории

Наркосбытчикам грозят серьезные сроки

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении трех молодых людей в возрасте 22 и 23 лет. Жители ЗАТО Северск обвиняются в создании организованной группы для незаконного оборота наркотиков. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Расследование, проведенное совместно с региональным управлением ФСБ, установило, что в январе 2024 года фигуранты вступили в сговор с целью сбыта запрещенных веществ. Они получали наркотики, фасовали их и прятали в тайниках («закладках») для дальнейшей реализации через интернет-магазин.

В августе 2025 года преступная деятельность вышла на новый уровень. По предложению соучастника молодые люди начали самостоятельное производство мефедрона. Для этих целей они арендовали частный дом на территории Томска, оборудовав его под лабораторию. Изготовленные синтетические наркотики также планировалось распространять через тайники.

Оперативные мероприятия позволили сотрудникам органов безопасности пресечь деятельность группировки. В ходе обысков из незаконного оборота было изъято более одного килограмма готовых наркотических средств. Также следователи наложили арест на автомобиль, который использовался фигурантами для совершения преступлений, с целью его возможной конфискации.

Действия обвиняемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая незаконное производство наркотиков в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1) и покушение на сбыт. Уголовное дело передано в Томский областной суд для рассмотрения по существу.

