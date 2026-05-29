В Томске 30 и 31 мая обещают увеличить число автобусов до кладбища в Воронино

Многие жители Томска поедут в Воронино и на Бактин в родительскую субботу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Православные томичи 30 мая отметят Троицкую родительскую субботу. Даже не воцерковленные горожане стараются в этот день побывать на могилах родных и близких людей, чтобы сделать там уборку. Областные власти объявили, что 30 и 31 мая будет увеличено число автобусов, следующих до кладбища в деревне Воронино.

Все рейсы межмуниципального маршрута № 120 до села Семилужки, а также рейсы до остановки Зеленый массив будут продлены до воронинского кладбища. Автобусы будут ходить с 07.30 до 21.00.

В томской епархии РПЦ уточнили, что накануне праздника Святой Троицы в православных храмах совершается заупокойное богослужение. «Родительской» суббота называется потому, что в первую очередь молятся о своих почивших родителях, родных и близких.

