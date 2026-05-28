Березовые ветки и зеленые одежды: в Томской области 31 мая отметят день Святой Троицы

День Святой Троицы, или Пятидесятницу, православные жители Томской области в 2026 году отметят 31 мая. Троица — одно из важнейших понятий христианства. Ее отмечают на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.

Согласно библейскому повествованию, апостолы и Дева Мария собрались вместе на десятый день после Вознесения Господня в Сионской горнице. Им был послан Святой Дух от Бога Отца по обещанию Бога Сына. Так раскрылось таинство единства Святой Троицы — Бог явил свое третье Лицо. Апостолы получили особые дары: в частности, способность говорить на разных языках, которых до этого не знали. Это позволило им проповедовать Евангелие всему миру.

В 381 году на Втором Вселенском Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе (это и есть Троица).

В православии день Святой Троицы входит в число двенадцати самых важных церковных празднований в году, наравне с Рождеством Христовым.

Накануне Троицы в православных церквях совершают всенощное бдение — вечерню и утреню. Храмы украшают березовыми ветками, цветами и зеленью. Священники в этот день облачаются в зеленые одежды. Литургия на Пятидесятницу — одна из самых красивых и торжественных служб в году.

Подготовка к празднику

Накануне Троицы нужно украсить дом. Ветки березы и полевые цветы приносят не только в храмы, но и в жилища.

Важно исповедаться и причаститься. Многие верующие стремятся подготовиться к празднику через Таинства Исповеди и Причастия, чтобы встретить день Святой Троицы с очищенной душой и открытым сердцем.

Не менее важно правильно провести родительскую субботу накануне. Этот день существует специально для поминовения усопших и посещения кладбища.

Что можно делать на Троицу

В День Святой Троицы важно посетить службы в храме.

Стоит провести время с близкими. В этот день обязательно нужно уделить время родным, собраться за праздничным обедом или ужином, поговорить о хорошем.

Важны добрые дела. На Троицу принято заниматься благотворительностью.

Что нельзя делать на Троицу

Под строжайшим запретом ссоры. Важно провести этот день в мире с собой и окружающими.

Не принято в этот день посещать кладбища. Для этого предназначен день накануне — Троицкая родительская суббота.

На Троицу нельзя венчаться. Согласно православной традиции, в дни двунадесятых праздников таинство венчания не проводится.

Богослужения в томских храмах

Всенощное бдение в субботу, 30 мая, во всех храмах Томска начнется в одно время — в 17.00. Время начала божественной литургии 31 мая — в День святой Троицы — храмы выбрали разное.

В Богоявленском кафедральном соборе Томска служба начнется в 9.00, в Петропавловском соборе Томска в 8.30, в Воскресенской церкви Томска в 9.00, в храме преподобного Сергия Радонежского в 8.30, в Казанском храме Богородице — Алексиевского мужского монастыря в 9.00.

Все храмы региона строго следят за обновлением расписания богослужений в своих аккаунтах, начало службы легко найти на ресурсах соборов и церквей.

