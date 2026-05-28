Православные томичи 30 мая отметят Троицкую субботу

Церковь не требует обязательной поездки на кладбище именно в Родительскую субботу

Православные жители Томской области 30 мая отметят Троицкую родительскую субботу. Родительские субботы — это общецерковные дни поминовения усопших. Церковь молится обо всех усопших православных христианах, для верующих самое правильное в этот день — прийти в храм и помолиться не только за своих родных, но и за тех, кого некому помянуть.

Церковная традиция в этот день рекомендует прийти в храм, подать записки об упокоении, поставить свечи и помолиться. Можно побывать на могилах родных людей, чтобы сделать там уборку, однако обязательным это не является.

«Родительской» суббота называется потому, что в первую очередь христиане молятся о своих почивших родителях, родных и близких. Но на самом деле церковь в этот день рекомендует молиться обо всех усопших православных христианах — от Адама до наших дней. Дата Троицкой родительской субботы не фиксирована – она зависит от Пасхи и каждый год меняется, о Отмечается накануне праздника Святой Троицы.

