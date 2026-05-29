Суд лишил жительницу Колпашева водительских прав и конфисковал автомобиль

В Томской области суд вынес суровое наказание за неоднократное нетрезвое вождение 40-летней жительнице Колпашевского района.
В областной прокуратуре сообщили, что в марте дама, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь села за руль в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц Колпашева нарушительницу остановили сотрудники ГИБДД, проходить процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась.
Приговор суда — 180 часов обязательных работ и полтора года лишения водительских прав. В доход государства конфисковал принадлежащий даме автомобиль «Тойота Ипсум».
