Суд лишил жительницу Колпашева водительских прав и конфисковал автомобиль

Случаев конфискации машин за нетрезвое вождение в регионе становится все больше. Фото: Прокуратура Томской области

В Томской области суд вынес суровое наказание за неоднократное нетрезвое вождение 40-летней жительнице Колпашевского района.

В областной прокуратуре сообщили, что в марте дама, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь села за руль в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц Колпашева нарушительницу остановили сотрудники ГИБДД, проходить процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась.

Приговор суда — 180 часов обязательных работ и полтора года лишения водительских прав. В доход государства конфисковал принадлежащий даме автомобиль «Тойота Ипсум».

