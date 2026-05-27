Вещи и принтер обгорели во время пожара в томской квартире

Менее часа потребовалось огнеборцам МЧС, чтобы потушить огонь в квартире многоэтажного жилого дома на улице Ивана Черных, в Томске. По данным регионального управления МЧС, днем во вторник, 26 мая, начался пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного панельного дома в Октябрьском районе города.
В результате пожара в комнате обгорели вещи и закоптились стены. Общая площадь пожара составила один квадратный метр.
Причина возгорания пока не установлена. Пламя тушили четырнадцать человек.
Пожар обнаружила десятилетняя дочь хозяев квартиры, которая пришла домой с улицы.
Всего за сутки в Томской области потушено четыре пожара.
