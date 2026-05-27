В Томской области в последнюю среду мая воздух прогреется до +26°С

Кратковременный дождь в среду возможен на севере региона Фото: Елена Белоусова.

Облачная погода с прояснениями ожидается в течение дня 27 мая в Томской области. Синоптики томского ЦГМС существенных осадков не прогнозируют. исключением станет север области, там возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-восточный с порывами до 12м/с.

Днем в районах области столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов. В Томске в дневные часы ожидается +23…+25°С.

В четверг, 28 мая, в регионе ожидается еще более жаркий день: температура воздуха составит около +27 градусов.

