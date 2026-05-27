В Томском районе водитель иномарки дважды переехал лежавшую на асфальте собаку

В поселке Зональный во вторник, 26 мая, произошло ДТП с участием собаки.
Глава Зональненского сельского поселения Евгения Коновалова в публичном чате сообщила, что собаку сбили на улице Солнечной. Водитель иномарки сбил собаку, вышел из машины, осмотрел место инцидента, затем вновь сел за руль, вновь проехал по собаке и уехал. Все эти события зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. На видео легко можно разглядеть марку и номер машины, водитель которой покалечил животное.
Коновалова уточнила, что собаку зовут Женька. Она живет в поселке много лет, ее знают, любят и кормят.
«Вчера случилась беда — лежала наша Женька, грелась на солнышке. Мужик, выезжая с парковки, проехал по ней. Как можно было не заметить — не пойму… когда понял — вышел — посмотрел, что под машиной визг… а потом просто сел за руль, газанул и дальше поехал, переехав еще раз, не останавливаясь», — описал случившееся паблик «Милый Томск»
Собака после полученных травм спряталась, ее искали всем поселком, нашли и увезли в ветклинику.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru