В Томском районе водитель иномарки дважды переехал лежавшую на асфальте собаку

Женька — самая популярная собака Зонального. Школьники завели ей свою страницу в ВК. Фото: Аккаунт «Легенда Зонального» в соцсети в «Вконтакте»

В поселке Зональный во вторник, 26 мая, произошло ДТП с участием собаки.

Глава Зональненского сельского поселения Евгения Коновалова в публичном чате сообщила, что собаку сбили на улице Солнечной. Водитель иномарки сбил собаку, вышел из машины, осмотрел место инцидента, затем вновь сел за руль, вновь проехал по собаке и уехал. Все эти события зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. На видео легко можно разглядеть марку и номер машины, водитель которой покалечил животное.

Коновалова уточнила, что собаку зовут Женька. Она живет в поселке много лет, ее знают, любят и кормят.

«Вчера случилась беда — лежала наша Женька, грелась на солнышке. Мужик, выезжая с парковки, проехал по ней. Как можно было не заметить — не пойму… когда понял — вышел — посмотрел, что под машиной визг… а потом просто сел за руль, газанул и дальше поехал, переехав еще раз, не останавливаясь», — описал случившееся паблик «Милый Томск»

Собака после полученных травм спряталась, ее искали всем поселком, нашли и увезли в ветклинику.

