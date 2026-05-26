В Томске произошел пожар в квартире на улице Ивана Черных

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
В Томске на улице Ивана Черных в районе 16 часов произошел пожар. Как рассказали изданию «КП-Томск» очевидцы, предварительно произошло замыкание в розетке.
По данным соседей, пожар обнаружила 10-летняя дочь хозяев квартиры, которая пришла с улицы. Зайти в квартиру она уже не смогла из-за дыма.
«Пострадала одна комната. Слава богу, дома не было никаких животных», — рассказали свидетели ЧП.
В региональном МЧС о подробностях инцидента рассказали нашему корреспонденту.
«Пострадавших нет, площадь пожара 1 кв. метр, дома никого не было» — сообщили в МЧС нашей редакции .
Вызвать пожарных помогла соседка — пожилая женщина, которая заметила опасность и оперативно сообщила в экстренные службы. На данный момент информация о точной причине возгорания уточняется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убил стулом и пригрозил свидетельнице: в Томской области судят за зверское убийство в Катайге
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru