В Томске произошел пожар в квартире на улице Ивана Черных

На месте пожара работали несколько машин МЧС, а также стояла скорая помощь

В Томске на улице Ивана Черных в районе 16 часов произошел пожар. Как рассказали изданию «КП-Томск» очевидцы, предварительно произошло замыкание в розетке.

По данным соседей, пожар обнаружила 10-летняя дочь хозяев квартиры, которая пришла с улицы. Зайти в квартиру она уже не смогла из-за дыма.

«Пострадала одна комната. Слава богу, дома не было никаких животных», — рассказали свидетели ЧП.

В региональном МЧС о подробностях инцидента рассказали нашему корреспонденту.

«Пострадавших нет, площадь пожара 1 кв. метр, дома никого не было» — сообщили в МЧС нашей редакции .

Вызвать пожарных помогла соседка — пожилая женщина, которая заметила опасность и оперативно сообщила в экстренные службы. На данный момент информация о точной причине возгорания уточняется.

