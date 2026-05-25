НовостиОбщество25 мая 2026 5:55

Выпускники томского лицея проведут шествие в день последнего звонка

Около 350 человек пройдут 26 мая от ТГУ до Театрального сквера
Елена Белоусова
Во вторник томичи смогут полюбоваться на юных и празднично одетых выпускников

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В школах, гимназиях и лицеях Томска во вторник, 26 мая, прозвенит последний звонок. Выпускники Гуманитарного музея пройдут пешком от ТГУ до Театрального сквера по нечетной стороне проспекта Ленина.

По данным городских властей, шествие выпускников запланировано на период с 13.30 до 15.00. Заявленное количество участников публичного мароприятия — до 350 человек.

По информации городского департамента образования, в этом году девятые классы в Томске заканчивают 6 375 выпускников, одиннадцатые — 2 830 человек. Это больше, чем в 2025 году.

По данным погодных порталов, в день последнего звонка в областном центре ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +20 градусов.

