В Томске ищут очевидцев падения пожилой женщины в салоне автобуса

Дорожный инцидент произошел в центре города. Фото: Госавтоинспекция Томской области

Госавтоинспекция Томской области просит откликнуться очевидцев падения пенсионерки в салоне маршрутного автобуса.

По данным ведомства, 22 мая, около 16.20, водитель автобуса резко затормозил. 70-летняя пассажирка в салоне упала, пенсионерку отвезли в больницу. Автобус в этот момент находился на проспекте Ленина, 74. По какому маршруту двигался автобус, в Госавтоинспекции не уточнили.

Требуется помощь очевидцев. Просьба обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Стрежевом отопление отключат в первый день лета

Суд конфисковал иномарку у жителя Томской области за поторное нетрезвое вождение

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru