Томский ФК КДВ с крупным счетом уступил на выезде «Оренбургу-2»

ФК КДВ в рамках 9-го тура Первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б» в воскресенье, 24 мая, встречался на выезде с «Оренбургом-2». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Главный тренер оренбургской команды Максим Грошев на послематчевой пресс-конференции заявил, что игра ему понравилась, особенно первый тайм. Грошев также предположил, что удача в воскресень вечером была на стороне его команды.
Главный тренер ФК КДВ Максим Гавриш отметил, что исход матча решил именно первый тайм.
Это первое поражение КДВ в сезоне. По итогам встречи три очка забирает «Оренбург-2», у КДВ сохранилось 24 очка и первое место в турнирной таблице.
Следующий матч томская команда сыграет 31 мая на выезде против «Крыльев Советов-2».
