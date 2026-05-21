Последний звонок прозвенит для более девяти тысяч выпускников томских школ

Бал краснодипломников для студентов колледжей и техникумов намечен на 26 июня, а единые выпускные для школ на 27 июня Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 26 мая, в школах Томской области прозвенит последний звонок. По информации городского департамента образования, в этом году девятые классы заканчивают 6 375 выпускников, одиннадцатые — 2 830 человек. Это больше, чем в 2025 году. В прошлом мае выпускников девятых и одиннадцатых классов в Томске было 8941.

Основной период сдачи ЕГЭ для выпускников одиннадцатых классов начнется 1 июня, старт ОГЭ для девятых классов назначен на 2 июня. Аттестаты выпускникам одиннадцатых классов планируется вручить 27 июня. В регионе подготовлено 57 пунктов проведения ЕГЭ и 138 пунктов — ОГЭ.

