Томский депутат прокомментировал запрет на одежду с иностранными надписями

Депутат предложил вводить в Томске моду на одежду с надписями на русском языке Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый и пока единственный официальный комментарий появился на тему запрета в школах региона одежды с иностранными надписями. Известно, что приказы, запрещающие школьникам приходить на уроки в одежде с надписями на иностранных языках, подписаны, как минимум в двух школах Томской области: Светленском лицее и школе города Кедровый. Ситуацию прокомментировал депутат Думы города Илья Леонтьев, заявивший, что введение прямых запретов выглядит как излишняя мера, которая вряд ли будет с энтузиазмом встречена детьми и родителями.

«Мое личное убеждение — гораздо эффективнее идти не через запреты, а через формирование моды. Нужно вводить моду на одежду с красивыми, интересными, современными надписями на русском языке. Показывать примеры, поддерживать локальных производителей и дизайнеров», — предложил Леонтьев.

Депутат также отметил, что на местах могли не вполне корректно истолковать рекомендации Департамента образования и предложил дождаться официального заявления от этой структуры.

