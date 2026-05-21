В школах Томской области вводят запрет на одежду с иностранными надписями

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В школе города Кедровый Томской области изменились правила внутреннего распорядка. Запрещено носить одежду с надписями на иностранных языках. Есть исключения — если надписи не содержат информацию, которая идет вразрез с законодательством РФ. Исключение также сделали для брендов с зарегистрированными товарными знаками.
В приказе уточняется, что новое правило вводится в целях противодействия пропаганде противоправного поведения. Администрация школы ссылается на рекомендации департамента образования Томской области.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем канале выложило фото приказа, уточнив, что это не фейк.
Мизулина, которая ежедневно выкладывает несколько постов, посвященных ситуациям в школах страны, отметила, что вопрос с одеждой учеников и формой — один из самых проблемных.
Документ, подписанный и.о. директора школы Кедрового, датирован 14 мая 2026 года. На следующий день — 15 мая — приказ с аналогичным содержанием подписал директор Светленского лицея Сайбединов.
