НовостиОбщество21 мая 2026 1:20

В школах Томской области вводят запрет на одежду с иностранными надписями

На новые правила обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Елена Белоусова
Администрация школы ссылается на рекомендации департамента образования Томской области

В школе города Кедровый Томской области изменились правила внутреннего распорядка. Запрещено носить одежду с надписями на иностранных языках. Есть исключения — если надписи не содержат информацию, которая идет вразрез с законодательством РФ. Исключение также сделали для брендов с зарегистрированными товарными знаками.

В приказе уточняется, что новое правило вводится в целях противодействия пропаганде противоправного поведения. Администрация школы ссылается на рекомендации департамента образования Томской области.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем канале выложило фото приказа, уточнив, что это не фейк.

Мизулина, которая ежедневно выкладывает несколько постов, посвященных ситуациям в школах страны, отметила, что вопрос с одеждой учеников и формой — один из самых проблемных.

Документ, подписанный и.о. директора школы Кедрового, датирован 14 мая 2026 года. На следующий день — 15 мая — приказ с аналогичным содержанием подписал директор Светленского лицея Сайбединов.

