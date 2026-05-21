В Томской области за одиннадцать лет пропало 745 детей

История отряда началась с пропажи четырехлетней Лизы Фомкиной

Международный день пропавших детей отмечается 25 мая. В Томской области в этот день будут организованы беседы о безопасности. Площадками станут два города — Стрежевой и Колпашево. Спикерами выступят поисковики отряда «ЛизаАлерт».

«Это день, призванный напомнить и сказать о том, что пропажа ребенка — это беда. Мы говорим об этом, чтобы привлечь внимание каждого человека к проблеме пропажи детей и поддержать все семьи, которые столкнулись с такой ситуацией», — говорится в сообщении поисковиков.

Отряд «ЛизаАлерт» в Томской области существует одиннадцать лет. За это время, по информации поисковиков, у нас в регионе пропало 745 детей, из них 695 найдены живыми.

25 мая в Колпашево пройдут беседы по безопасности школы «ЛизаАлерт» и акция «Освети дорогу домой». В Стрежевом в этот же день будут организованы беседы по безопасности и мастер-классы по работе с поисковым оборудованием.

История отряда «ЛизаАлерт» началась осенью 2010 года. В Подмосковье ушли в лес и пропали четырехлетняя Лиза Фомкина и ее тетя. Первые пяти дней их почти не искали, затем информация о пропаже женщины и девочки стала распространяться в сети. Сотни людей заявили о готовности помогать в поисках. На девятый день нашли погибшей тетю, а на десятый — Лизу Фомкину. Обе умерли от переохлаждения. Вскоре появился форум для тех, кто хочет заниматься организацией поисков пропавших. В середине октября 2010 года был создан сайт «ЛизаАлерт».

