Жителю Томска из-за долга в 400 тысяч рублей ограничили выезд за пределы РФ

Общая сумма долга, включая взыскание в бюджет РФ за неисполнение судебных решений, составила более 400 тысяч рублей Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Два фактора — запрет на выезд из страны и арест машины повлияли на ситуацию с выплатой долга со стороны томича. В региональном управлении ФССП сообщили, что мужчина был обязан оплатить ущерб пострадавшему в ДТП в размере 357 тысяч рублей. По другому судебному решению, этот же мужчина должен был перестать пользоваться гаражным боксом в кооперативе и вернуть ключ от помещения.

Ничего из вышеперечисленного должник не делал.

Общая сумма долга, включая взыскание в бюджет РФ за неисполнение судебных решений, составила более 400 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов по Октябрьскому району Томска вынесли постановление в отношении должника об ограничении на выезд за пределы РФ. Кроме того, был арестован его автомобиль — «Хонда Эйрвэйв» 2006 года выпуска.

В ФССП по Томской области уточнили, что именно арест автомобиля, а также запрет на выезд стали решающими мерами, которые кардинально повлияли на исполнение всех судебных решений.

Машину передали на оценку специалисту, одновременно у должника возникла необходимость съездить к родственникам в одну из стран СНГ. Чтобы решить все проблемы и избавиться от долгов, он освободил гаражный бокс, передал ключи и оплатил задолженность в полном объеме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автомобиль ВАЗ конфискован у владельца в Томской области

Акарицидные обработки возобновились в Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru