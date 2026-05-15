НовостиОбщество15 мая 2026 11:28

Инспекция труда проверяет обстоятельства гибели работника на томской пивоварне

Расследование началось после взрыва кеги на территории предприятия
Екатерина Сафонова
Взорвавшаяся канистра. Фото: Прокуратура Томской области

Государственная инспекция труда по Томской области начала проверку после несчастного случая на производстве, произошедшего 10 мая 2026 года. Как рассказали редакции «АиФ-Томск» в региональном ведомстве, специалисты уже приступили к расследованию.

Им предстоит установить точные причины взрыва оборудования и все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям работодателя. Инспекторы выяснят, насколько на предприятии соблюдались требования трудового законодательства и нормы охраны труда.

Специалисты инспекции труда выясняют причины смертельного инцидента на пивоваренном заводе в Томске. Подробности происшествия пока не разглашаются и в интересах следствия.

В надзорном органе работодателям напоминают о необходимости регулярного инструктажа персонала и проверки технического состояния оборудования.

