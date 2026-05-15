Инспекция труда проверяет обстоятельства гибели работника на томской пивоварне

Государственная инспекция труда по Томской области начала проверку после несчастного случая на производстве, произошедшего 10 мая 2026 года. Как рассказали редакции «АиФ-Томск» в региональном ведомстве, специалисты уже приступили к расследованию.
Им предстоит установить точные причины взрыва оборудования и все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям работодателя. Инспекторы выяснят, насколько на предприятии соблюдались требования трудового законодательства и нормы охраны труда.
Специалисты инспекции труда выясняют причины смертельного инцидента на пивоваренном заводе в Томске. Подробности происшествия пока не разглашаются и в интересах следствия.
В надзорном органе работодателям напоминают о необходимости регулярного инструктажа персонала и проверки технического состояния оборудования.
