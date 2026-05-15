В Томской области к лишению свободы приговорен виновник смертельного ДТП

В селе Новый Васюган нетрезвый мужчина сбил двух женщин Фото: Ольга ЮШКОВА.

Каргасокский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Он спровоцировал дорожную аварию, в которой погибла женщина, сообщили в прокуратуре Томской области.

В конце декабря 2025 года нетрезвый житель Каргасокского района двигался на автомобиле «Тойота Виста» по селу Новый Васюган. Превысив скорость, он сбил двух женщин- пешеходов.

В результате столкновения с машиной 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, вторая с травмами была доставлена в больницу.

Приговор суда — пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, удовлетворен иск прокурора о взыскании в пользу сына-подростка погибшей женщины компенсации морального вреда.

Сумма компенсации составит 800 тысяч рублей. Для того, чтобы исковые требования были исполнены, на иномарку осужденного наложен арест.

