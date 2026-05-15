Квадратный метр в новостройках Томска подорожал до 154,3 тысяч рублей

Эксперты связывают стабилизацию цен с улучшением условий финансирования для застройщиков

Средняя цена квадратного метра в новостройках Томска по итогам апреля 2026 года составила 154,3 тыс. рублей. По данным мониторинга популярного сервиса недвижимости, за месяц показатель увеличился на 1,6% по сравнению с мартом. Об этом сегодня сообщили в Союзе строителей Томской области.

По этому параметру областной центр занял 30-е место среди 70 крупнейших городов России. Усредненная стоимость новой квартиры в Томске достигла 8,3 млн рублей, что на 0,6% выше показателя предыдущего месяца.

На фоне томского роста в соседних регионах зафиксировано удешевление жилья. В Кемерове квадратный метр подешевел на 0,1% (до 151,7 тыс. рублей), в Новосибирске — на 0,3% (до 170,2 тыс. рублей), в Омске — на 0,2% (до 156,7 тыс. рублей).

В целом по стране прирост средней цены «первички» составил 0,2%. Удорожание зафиксировано в 48 крупных городах, удешевление — в 19.

