В томском селе мужчина погиб при взрыве емкости на производственном предприятии

Возраст погибшего мужчины в СК не уточнили Фото: Ольга ЮШКОВА.

Рабочий погиб на производственном предприятии в Томской области. В СУ СК России по Томской области 12 мая сообщили, что ЧП имело место в селе Кожевниково. Во время процесса осушения произошел разрыв металлической емкости, находившейся под давлением. Шегарским следственным отделом проводится процессуальная проверка.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и представители работодателя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Возраст погибшего мужчины в СК не уточнили. По неофициальным данным, ЧП имело место на пивоваренном заводе. Взорвавшаяся емкость — это пивная кега.

