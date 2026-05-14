В Томске на проспекте Мира срезают асфальт

По информации городских властей, проспект Мира тяжело пережил зимние месяцы

В Томске в середине мая началась кампания по ремонту дорог. Одним из первых микрорайонов, куда зашли рабочие и техника, стал Каштак. На проспекте Мира, где запланирован ямочный ремонт, на этой неделе подрядчик срезает асфальт. На улице Говорова начался ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Там демонтируют бордюрные камни.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Томске этим летом будут отремонтированы три больших участка дорог: улица Говорова от улицы 79-й Гвардейской дивизии до улицы Стрелочной; проспект Ленина от переулка Спортивного до улицы Усова; переулок 1905 года от улицы Большой Подгорной до улицы Карла Маркса.

По программе ремонта улиц 2-3 категории в порядок приведут тринадцать дорог, в том числе: улицу Пирогова от Советской до Вершинина; улицу Розы Люксембург от Обруба до переулка 1905 года; улицы Энергетическую, Ракетную и Хмельницкого.

