Томский областной суд увеличил срок наркосбытчице до 8 лет

Изначально ей дали 7 лет, однако надзорное ведомство сочло приговор слишком мягким Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Томска ранее вынес приговор 33-летней жительнице Томского района. Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (часть 3 статьи 30, пункты «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ). Подробности сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствие установило, что в мае 2025 года женщина договорилась с неустановленным лицом о распространении запрещенных веществ. Получив партию синтетического наркотика, она должна была расфасовать его и спрятать в тайниках на территории города, а координаты передать сообщнику. Довести замысел до конца ей не удалось из-за задержания сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом предыдущей судимости за кражу суд назначил женщине 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако прокурор не согласился с таким решением, указав на чрезмерную мягкость наказания и рецидивный характер преступления.

Государственный обвинитель подал апелляционное представление в Томский областной суд. Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокуратуры. Судьи отметили, что подсудимая не исправилась после предыдущего осуждения и вновь совершила тяжкое преступление. Срок лишения свободы был увеличен до 8 лет.

