В Томске перекрыли участок улицы Кузнецова для ремонта теплосетей

Запланирован ремонт порядка 670 метров старей теплотрассы. Фото: телеграм-канал Дмитрия Махини

Подрядчик приступил к капитальному ремонту порядка 670 метров теплотрассы на улице Кузнецова. Работы будут проводиться поэтапно. Об этом заявили в мэрии Томска.

В настоящее время движение транспорта на этом участке полностью перекрыто. Исключение сделано лишь для жильцов домов, расположенных вдоль ремонтируемой магистрали.

Чтобы минимизировать неудобства для томичей, работы разделят на три этапа. Доступность внутридворовых проездов будет сохранена на протяжении всего периода ремонта.

Точные сроки завершения работ и открытия движения для всех участников дорожного движения пока не называются.

Томская область вошла в топ-20 национального экологического рейтинга

В Томской области обновят старый детсад за 53 миллиона рублей

