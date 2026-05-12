Расследованием гибели рабочего завода в Томской области занялась прокуратура

Ведомство проверит соблюдение техники безопасности на производстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кожевниковского района Томской области взяла на контроль ход расследования дела о гибели местного пивоваренного предприятия. Трагедия произошла 10 мая. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, в процессе осушения металлической кеги произошел разрыв находящейся под давлением емкости. Выполнявший работы 43-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Надзорное ведомство также проконтролирует результаты проверки исполнения требований законодательства об охране труда и при наличии оснований примет меры, направленные на возмещение родственникам погибшего причиненного морального вреда.

