В томских магазинах нашли обувь и соки без обязательной маркировки

Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области подвели итоги мониторинга за первые четыре месяца 2026 года. В ходе более чем 30 выездных обследований инспекторы обнаружили в продаже обувь, одежду и соки без необходимой маркировки. При выявлении таких товаров проводились контрольные закупки для фиксации нарушений.
Часть предпринимателей не передавала сведения о продукции в государственную информационную систему или вела продажи без регистрации в ней. Нарушители привлечены к административной ответственности как за реализацию немаркированных товаров, так и за непредставление данных оператору.
Несмотря на выявленные факты, в ведомстве отмечают положительную динамику. Количество случаев продажи товаров без регистрации в системе «Честный знак» снизилось со 104 622 в четвертом квартале 2025 года до 95 622 в первом квартале 2026-го. Еще заметнее уменьшилось число продаж без применения разрешительного режима на кассах: с 1 397 935 до 900 463 случаев (падение более чем на 35%).
С 1 мая 2026 года в России вступило в силу новое требование: теперь обязательной маркировке подлежат хлебобулочные и кондитерские изделия.
