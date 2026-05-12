В томских магазинах нашли обувь и соки без обязательной маркировки

Некоторые товары не прошли проверку в системе «Честный знак» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области подвели итоги мониторинга за первые четыре месяца 2026 года. В ходе более чем 30 выездных обследований инспекторы обнаружили в продаже обувь, одежду и соки без необходимой маркировки. При выявлении таких товаров проводились контрольные закупки для фиксации нарушений.

Часть предпринимателей не передавала сведения о продукции в государственную информационную систему или вела продажи без регистрации в ней. Нарушители привлечены к административной ответственности как за реализацию немаркированных товаров, так и за непредставление данных оператору.

Несмотря на выявленные факты, в ведомстве отмечают положительную динамику. Количество случаев продажи товаров без регистрации в системе «Честный знак» снизилось со 104 622 в четвертом квартале 2025 года до 95 622 в первом квартале 2026-го. Еще заметнее уменьшилось число продаж без применения разрешительного режима на кассах: с 1 397 935 до 900 463 случаев (падение более чем на 35%).

С 1 мая 2026 года в России вступило в силу новое требование: теперь обязательной маркировке подлежат хлебобулочные и кондитерские изделия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томскую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за трудоустройство экс-чиновника

В Томской области подано более полутора тысяч заявлений на налоговые льготы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru